«Insektensommer»: Naturschützer bitten ums Zählen

Was krabbelt denn da? Der Naturschutzbund (Nabu) will mit Unterstützung interessierter Bürger mehr Daten zu Insekten in Deutschland erheben. Die Aktion «Insektensommer», bei der die Tierchen gezählt werden sollen, begann am Freitag, wie die Organisation mitteilte.