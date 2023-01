Bei einem Brand in einem Heim für Behinderte im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gab es einen Schwer- und einen Leichtverletzten, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Feuer war am Montagabend in einem Gebäude der Einrichtung in der Stadt Kamen ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten löschte die Flammen. Weitere Einzelheiten wie etwa Alter und Geschlecht der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Ebenfalls offen war die Brandursache.