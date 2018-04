Wiesbaden vor 24 Minuten

Zahl der Hebammen in Deutschland leicht gestiegen

Die Zahl der Hebammen in Deutschland ist leicht gestiegen. Rund 11 100 Hebammen und Entbindungspfleger halfen 2016 in deutschen Krankenhäusern bei der Geburt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.