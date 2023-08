Beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken haben sich die Besucher zumindest in der Nacht über Regenpausen freuen können. Zwischen drei und vier Uhr habe es nur einen kleinen Schauer gegeben, sonst sei es aber trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Hamburg.

Doch mit Blick auf den Tag sei weiterer Regen im Anmarsch. «Die Wahrscheinlichkeit, dass es Schauer gibt, die auch den Ort treffen, würde ich auf 95 Prozent einschätzen«, sagte der Meteorologe. Allerdings erwartet er überwiegend geringe Regenmengen. Auch kurze Gewitter seien aber nicht ganz ausgeschlossen. Die trockenen Abschnitte nähmen Richtung Abend dann aber zu.

Zu Beginn des Wochenendes solle es dann immer öfter trocken bleiben. «Der Samstag weist nur ein geringes Schauerpotenzial auf. Die Chancen stehen gut, dass es länger trocken bleibt», erklärte der Wetterexperte. Doch zum Abend steige die Schauerwahrscheinlichkeit wieder an. Samstagnacht und am Sonntag gebe es wohl wieder vermehrt Schauer.

Die Polizei berichtete indes von einer ruhigen Nacht. «Wir haben eine entspannte Lage und keine großartigen Querelen», sagte ein Sprecher der Polizei. «Auch wettermäßig entspannt es sich ein wenig.»