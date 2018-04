Essen vor 25 Minuten

Angriff in Essener U-Bahn: 15-Jähriger in U-Haft

Wieder ein brutaler Angriff von hinten in der U-Bahn: In Essen wird eine junge Frau mit einer Flasche am Kopf getroffen. Die Polizei veröffentlicht ein Video - es führt zum Fahndungserfolg.