Köln vor 50 Minuten

Verdächtige Substanzen gefunden: Festnahmen in Köln

Großeinsatz in Köln: Spezialkräfte finden in der Wohnung eines 29-Jährigen möglicherweise giftige Stoffe. Ein terroristischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Am Mittwochmorgen sind weiterhin Kräfte vor Ort, um die Substanzen zu untersuchen.