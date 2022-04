Frühlingshafte Temperaturen und Sonne satt haben die Menschen am Osterwochenende bundesweit ins Freie gelockt. An der Nordsee waren die Strände von St. Peter-Ording und Westerland auf Sylt ebenso gut gefüllt wie an der Ostsee die von Scharbeutz und Travemünde.

Richtig voll wurde es am Hamburger Hafenrand zwischen Baumwall, Landungsbrücken und dem Altonaer Fischmark. In den bayerischen Alpen waren dagegen nicht mehr Ausflügler unterwegs als sonst an sonnigen Tagen, wie die Polizei mitteilte. Die Verkehrslage auf den Straßen wie auf der Schiene blieb zunächst relativ ruhig.

Die Autobahnpolizei in Schleswig-Holstein berichtete am Montagmittag von einer weitgehend entspannten Verkehrslage. In Hamburg machte sich allerdings bereits der einsetzende Rückreiseverkehr bemerkbar. Auch auf den bayerischen Straßen war vergleichsweise wenig los: Der ADAC sprach von «österlicher Ruhe». In Sachsen-Anhalt verzeichnete der ADAC zwar ein erhöhtes Reiseaufkommen, aber keine Staus.

Der Zugverkehr lief am Ostermontag nach Einschätzung der Deutschen Bahn zunächst ebenfalls ohne große Probleme. «Auch am heutigen Hauptrückreisetag läuft der Verkehr stabil und ohne Auffälligkeiten», sagte ein Sprecher. «Wie erwartet sind die Züge auch heute stärker ausgelastet.» Das Unternehmen hatte angekündigt, noch bis zum 24. April Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einsetzen zu wollen, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.