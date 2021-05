Köln vor 29 Minuten

Siegauen-Vergewaltiger muss zehn Monate länger in Haft

Ein Mann, der wegen der Vergewaltigung einer Camperin in Bonn eine zehnjährige Haftstrafe absitzt, ist erneut verurteilt worden. Er hatte in einem Kölner Gefängnis seine Zelle in Brand gesetzt.