Athen/Istanbul vor 23 Minuten

Schneechaos in Griechenland und der Türkei

Schnee en masse in Griechenland und der Türkei: In Athen verbringen Tausende Autofahrer die Nacht auf den Autobahnen. In der Istanbuler Innenstadt sind die Straßen aber inzwischen wieder befahrbar.