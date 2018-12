Bendorf/Niederheimbach vor 16 Minuten

Schiff mit über 150 Menschen kollidiert fast mit Rheinbrücke

Rettung in letzter Sekunde: Um Haaresbreite wäre bei Koblenz ein Rheinschiff mit vielen Fahrgästen an Bord mit einem Brückenpfeiler zusammengestoßen. Erst am Vortag hat sich flussaufwärts ein anderes Schiff festgefahren.