Riad vor 1 Stunde

Saudi-Arabien stellt erstmals Führerschein für Frauen aus

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens hat das Königreich Frauen den Führerschein übergeben. «Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes», hieß es in einem auf Twitter geteilten Video, das eine Übergabe der Behörden am Montag zeigte.