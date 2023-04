Techno-Beat statt Orgelklänge: Rund 700 Menschen feierten gestern in der Erfurter Predigerkirche unter dem Motto «Rave like God» eine sechsstündige Techno-Tanzparty. «Es war großartig und besser als wir erhofft haben», sagte Vikarin und Initiatorin Anne Heisig heute. Vor der Kirche habe sich eine lange Schlange gebildet, die Besucher hätten für den stufenweisen Einlass zum Techno-Rave zum Teil stundenlang gewartet.

Dort, wo sonst der Altar steht, legten ab Samstagnachmittag drei Techno-DJs am Pult auf. «Die Stimmung war fröhlich und friedlich - es war eine richtig begeisterte Tanzmenge», sagte Heisig. Das Angebot, dass sich vor allem an junge Menschen richtete, habe auch ältere Besucher angelockt. Es war nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) der erste Techno-Rave in einer Kirche in Thüringen.

In dem mehrere Hundert Jahre alten Gotteshaus wurden für eine große Tanzfläche die Bänke zur Seite gerückt. Eine LED-Wand mit Animationen sorgte für Club-Atmosphäre. Die Tanzparty wurde gemeinsam mit der Evangelischen Jugend und dem Nachtclub «Kalif Storch» ausgerichtet.