Berlin vor 32 Minuten

Raser aufgepasst! Polizei kontrolliert beim Speed-Marathon

In mehreren Bundesländern hat am Mittwochmorgen eine großangelegte Blitzer-Aktion begonnen, mit der die Polizei Raser ins Visier nimmt. An dem sogenannten Speed-Marathon sollten nach Angaben des europaweiten Polizei-Netzwerks Tispol 26 Länder teilnehmen.