Humptrup/Flensburg vor 49 Minuten

Polizei will neue Erkenntnisse nach Leichenfund mitteilen

Nach dem Fund einer Leiche an einem Feld in Nordfriesland wollen die Ermittler am Montag neue Erkenntnisse mitteilen. Ob es sich um die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie handelt, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht sagen.