Bei einer großangelegten Suchaktion nach der vermissten 16-Jährigen aus Remshalden bei Stuttgart haben Ermittler am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper wurde im Bereich der Gemeinde Lenningen gefunden. Ob es sich dabei um die Vermisste handelt, konnte die Polizei noch nicht bestätigen. «Man muss die Person jetzt identifizieren», sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Nachmittag. Auch zu den Todesumständen müsse erst ermittelt werden.

Die Jugendliche war vor über einer Woche verschwunden. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, fuhr dann aber nicht in ihre Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. «Die Vermisste ist unseren Informationen nach an dem Dienstag bewusst nicht zur Schule gegangen - das hat sie wohl Schulkameraden so mitgeteilt», sagte der Polizeisprecher.

Zuletzt hatten die Ermittler ein sogenanntes anonymes Hinweissystem eingerichtet, mit dessen Hilfe sich Zeugen über das Internet auf einfachem Wege melden können. Ein Mann sei am Donnerstag als Zeuge identifiziert worden, sagte der Sprecher. Er sei gemeinsam mit der Vermissten in den Zug gestiegen und könne womöglich Angaben dazu machen, wohin das Mädchen fahren wollte. Tatverdächtig sei der Betreffende nicht.

Bislang suchten Rotes Kreuz, ein Hubschrauber und die Bergwacht tagelang auf teils schwierigem Terrain vergebens nach der 16-Jährigen. Am Donnerstag war nach Polizei-Angaben ein Sucheinsatz zwischen Kirchheim unter Teck und Oberlenningen geplant - bei diesem Einsatz fanden die Beamten dann die bisher nicht identifizierte Leiche.