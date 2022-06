Oberhausen vor 15 Minuten

Oberhausen: Bus kollidiert mit Straßenbahn - viele Verletzte

Schreck am Vormittag in Oberhausen: Ein Bus und eine Straßenbahn prallen an einer Auffahrt zu einer Hochtrasse zusammen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt. Nun beginnt die Suche nach der Ursache.