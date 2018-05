New York vor 36 Minuten

Missbrauchsvorwürfe: New Yorks Staatsanwalt legt Amt nieder

Nach Missbrauchsvorwürfen von vier Frauen räumt New Yorks Staatsanwalt Eric Schneiderman seinen Posten. Schneiderman kündigte als Reaktion auf einen Bericht des Magazins «New Yorker» am Montag an, sein Amt niederzulegen.