Seoul/Icheon vor 32 Minuten

Mindestens 37 Tote bei Baustellenfeuer in Südkorea

Es ist eine der schlimmsten Gebäudebrände in Südkorea seit Jahren: In einem im Bau befindlichen Warenlager in Icheon bricht ein Feuer aus. Es wurde vermutlich durch eine Explosion ausgelöst. Dutzende von Arbeitern können sich nicht mehr retten.