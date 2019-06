Mehr Fälle von Kinderpornografie aufgedeckt

Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, wirbt auch angesichts des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde dafür, in den Ländern ebenfalls Missbrauchsbeauftragte zu installieren.

Auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen soll ein 56 Jahre alter arbeitsloser Dauercamper mit einem 34-jährigen Komplizen über Jahre hinweg mehr als 40 Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. Die Anklagen gegen den 56-Jährigen und einen dritten Beschuldigten (49) aus Stade in Niedersachsen liegen bereits vor. Der Fall hat Fragen nach Fehlern der Behörden vor Ort aufgeworfen.