Münchweiler an der Rodalb vor 26 Minuten

Mann fährt unter Drogeneinfluss mit getuntem Rasenmäher

In David Lynchs Film «The Straight Story» fährt ein alter Mann auf seinem Rasenmäher durch den Mittleren Westen der USA. Nicht ganz so weit kam der Rasenmäher-Mann in Rheinland-Pfalz.