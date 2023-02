St Michael's on Wyre vor 1 Stunde

Leiche bei Suche nach vermisster Mutter in England gefunden

Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten Frau in Nordwestengland ist eine Leiche gefunden worden am Fluss Wyre in der Nähe der Stelle, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, heißt es.