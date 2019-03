Pforzheim vor 44 Minuten

Lebensgefährlicher Kohlenmonoxid-Austritt in Pforzheim

Eine tote Taube in einem Abgasrohr hat mutmaßlich eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration in einer Wohnung in Pforzheim verursacht. Drei Bewohner wurden am Freitagabend bewusstlos gefunden.