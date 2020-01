Schwäbisch Gmünd vor 49 Minuten

In Rems ertrunken? Dreijähriger Junge wird obduziert

Ein vermutlich in dem Fluss Rems ertrunkener drei Jahre alter Junge soll am Dienstag obduziert werden. Das sagte ein Polizeisprecher nach dem Unfall am Montag in Schwäbisch Gmünd.