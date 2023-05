Auf der Strecke von Hildesheim nach Berlin ist ein Schnellzug der Deutschen Bahn am Sonntagvormittag falsch abgebogen. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg wurde der ICE kurzzeitig in Richtung Magdeburg fehlgeleitet, wie ein Bahnsprecher bestätigte. Der Zug sei dann zurückgefahren und habe die Fahrt in Richtung Berlin - inklusive aller Haltestellen - mit einer Verspätung von rund 30 Minuten fortgesetzt. Die genaue Ursache für die Panne werde noch untersucht. Zunächst berichtete der NDR.