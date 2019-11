Detmold vor 34 Minuten

Halbbruder tot: 15-Jährige am Freitag vor Haftrichter

Nach einem Gewaltverbrechen in einer Familie in Detmold wird die Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 15-Jährige ihren dreijährigen Halbbruder erstochen hat.