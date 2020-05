Berlin vor 35 Minuten

Hälfte hat Bedenken wegen Ansteckungsrisiko beim Frisör

Die Frisöre öffnen ab Montag nach mehr als sechswöchiger Zwangspause. Nicht jeder, der es nötig hätte, will so bald einen Salon aufsuchen. Neben Corona-Sorgen hat das wohl auch mit so mancher - mehr oder weniger gelungenen - Heimarbeit am Haarschopf zu tun.