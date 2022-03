Bietigheim-Bissingen vor 47 Minuten

Großbrand im Möbelhaus - Stadtfest muss beendet werden

In der Bettenabteilung eines Möbelhauses in Bietigheim-Bissingen bricht ein Feuer aus, dass Einsatzkräfte stundenlang in Atem hält. Sogar ein benachbartes Mittelalterfest muss abgebrochen werden.