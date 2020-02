Neumarkt/Oberpfalz vor 57 Minuten

Frau stirbt nach Auseinandersetzung in Neumarkt

Am Nachmittag werden Rettungsdienst und Polizei zu einem Supermarkt in der Oberpfalz gerufen. Wenig später ist eine Frau tot, zwei Männer sitzen in Polizeigewahrsam.