Plogoff- vor 35 Minuten

Frankreich: Hohe Welle reißt Eltern und Tochter in den Tod

Tragischer Unfall: Eltern gehen mit ihren Kindern an der französischen Küste am Deich spazieren. Dann rauscht eine ungewöhnlich hohe Welle an und löscht die Hälfte der Familie aus.