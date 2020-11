Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 5 nördlich von Frankfurt sind am Freitag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Die viel befahrene Autobahn wurde in Richtung Süden zeitweise komplett gesperrt. Gut drei Stunden lang staute sich der Verkehr. In die Unfallserie zwischen Ober-Mörlen und Friedberg (Wetteraukreis) waren insgesamt elf Autos verwickelt, wie die Polizei in Friedberg mitteilte.

Auslöser waren den Angaben zufolge zwei Auffahrunfälle, bei denen es lediglich Blechschäden gab. Womöglich durch die vier auf dem Standstreifen stehenden Autos abgelenkt, rasten sieben weitere Autos ineinander, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Drei Männer in einem Geländewagen erlitten dabei schwere aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei hatte zunächst von sechs beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten berichtet, ihre Angaben aber später korrigiert. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

