Köln vor 38 Minuten

Betrugs-SMS machen Verbrauchern zu schaffen

Phishing kennt fast jeder - man muss nur mal in seinen Spam-Ordner gucken, um Abzocke-Emails zu finden. Smishing ist das gleiche in grün, aber für Smartphones gemacht: Hier startet die Betrugsmasche als SMS. Derzeit sind besonders viele solcher Mitteilungen in Umlauf.