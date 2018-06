Köln vor 1 Stunde

Bahn inspiziert Bäume: Strecken sollen sturmsicherer werden

Die Bahn will sturmsicherer werden. Experten erfassen dazu heute in Köln kranke oder nicht fest stehende Bäume neben den Gleisen. Die so gewonnenen Daten sind Grundlage für eine ab Herbst geplante umfassende Durchforstung.