Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland un zumindest auch teilweise der Regionalverkehr, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

Auch Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen werden durch den Bahn-Stillstand im Norden in Mitleidenschaft gezogen. «Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW», teilte die Bahn im Internet mit. «Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.»

Grund für die heftigen Probleme ist nach Angaben des Unternehmens eine technische Störung des Zugfunks. Deshalb sei «in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich», hieß es auf «bahn.de» am Samstagmorgen. Es komme «aktuell leider zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen». Teils ist auch der Regionalverkehr betroffen: die Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen.

Die Bahn empfahl ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App «DB Navigator» oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: «Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.» Viele Menschen dürften auf der Fahrt ins Wochenende kalt erwischt worden sein.