Auf der Theresienwiese rollen ab heute wieder Gabelstapler und Lastwagen: Gut zwei Monate vor dem Start des Münchner Oktoberfestes beginnen die Aufbauarbeiten für das Volksfest, die Theresienwiese wird zur Baustelle. Schon vor Tagen waren Bauteile von Zelten angeliefert worden und stapeln sich nun auf dem Festgelände. Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten.

Morgens um 08.00 Uhr will Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) zum Start des Aufbaus am Festgelände sei. Am Abend (17.30 Uhr) stellen die Wiesnwirte ihren Krug vor.

Das Fest dauert vom 16. September bis 3. Oktober, also 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst. Normalerweise endet die Wiesn am ersten Sonntag im Oktober. Weil der Feiertag am 3. Oktober auf den Dienstag danach fällt, wird aber die Brücke geschlagen. Baumgärtner erwartet deshalb eine «XXL-Wiesn» - «ohne Covid und damit ein echtes Wiesngefühl».

Die Bier- und Getränkepreise auf dem Oktoberfest in München sind jedes Jahr ein Aufreger. Die Maß Bier wird zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten, im Schnitt 14,18 Euro. Laut Stadt müssen die Gäste damit durchschnittlich 6,12 Prozent mehr für den Liter Festbier hinlegen als im vergangenen Jahr. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro.