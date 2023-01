Paris vor 43 Minuten

Angriff in Paris - Minister dankt Sicherheitskräften

Nach einem Angriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat Frankreichs Innenminister den Einsatzkräften gedankt. Gérald Darmanin schrieb am Mittwoch auf Twitter: «Danke an die Sicherheitskräfte für ihre effiziente und mutige Reaktion». Ein Angreifer hatte am Morgen an dem Bahnhof sechs Menschen verletzt, einen davon laut Staatsanwaltschaft schwer.