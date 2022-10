Kurz nach der Autobahnauffahrt Bochum-Wattenscheid-West auf der A40 kam es am frühen Freitagmorgen (21. Oktober 2022) nach einer Geisterfahrt zu einem folgenschweren Autounfall.

Eine Geisterfahrerin ist am Freitagmorgen gegen 5 Uhr mit zwei weiteren Fahrzeugen auf der A40 in Fahrtrichtung Essen kollidiert, so die Feuerwehr Bochum. Nach dem Zusammenstoß ist die Fahrerin mit ihrem Auto abgehoben und auf die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund geschleudert worden.

Tragödie nach Geisterfahrt auf A40 - Fahrerin kollidiert mit entgegenkommendem Auto

Die Geisterfahrerin und ein weiterer Fahrer starben noch am Unfallort, ein Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Warum die Fahrerin auf der falschen Seite fuhr, ist noch nicht geklärt.

Die A40 war anfänglich in beide Fahrtrichtung voll gesperrt. Während des Einsatzes konnte die Fahrtrichtung Dortmund teilweise geöffnet werden.

Janina Dillmann mit dpa