262 Neuinfektionen - Viele Kreise ohne neuen Fall

In vielen Landkreisen und kreisfreien Städten wurde in den vergangenen 24 Stunden keine einzige Neuinfektion gemeldet.

Zudem kamen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb des Sonntags aus ganz Schleswig-Holstein und ganz Mecklenburg-Vorpommern keine dem Institut gemeldeten Fälle hinzu (Datenstand 29.06., 0.00 Uhr).

Wie die Landesregierung von Schleswig-Holstein auf ihrer Webseite unter Berufung auf das RKI mitteilte, blieb die Zahl der positiv Getesteten damit bei 3147. Auch die Zahl der Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben des RKI mit insgesamt 801 Fällen gleich geblieben.

Innerhalb eines Tages wurden dem RKI bundesweit 262 Corona-Infektionen von den lokalen Behörden gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 193.761 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Montagmorgen meldete (Datenstand 29.06., 0.00 Uhr).

Die Zahlen sind montags allerdings nicht immer vollständig, weil nicht alle Ämter am Wochenende melden. Aus Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen und Thüringen wurden Montagfrüh keine Daten übermittelt.

In bundesweit gut 140 Kreisen und kreisfreien Städten gab es nach Angaben des RKI in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion. Gütersloh ist laut RKI-Zahlen weiterhin der einzige Kreis in Deutschland oberhalb der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Hintergrund ist der Ausbruch des Coronavirus beim Fleischwerk von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück.

8961 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 4 im Vergleich zum Vortag. Etwa 178 100 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind etwa 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Laut RKI sind mit Datenstand 28.6., 0.00 Uhr insgesamt drei unter 20-jährige Corona-Patienten gestorben. Sie waren im Alter zwischen 3 und 18 Jahren und hatten nach Angaben des Instituts alle Vorerkrankungen. In der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren zählt das RKI zehn Tote.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 28.6., 0.00 Uhr, bei 0,71 (Vortag: 0,62). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen sank dieser Wert mit Datenstand 28.6., 0.00 Uhr, auf 0,71 (Vortag: 0,83). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

