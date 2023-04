Durch den Austritt von Chlorgas in einem Schwimmbad in Bergheim bei Köln sind am Dienstag 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Alle Kinder seien in umliegende Kinderkrankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Auch die drei Erwachsenen, allesamt Lehrkräfte, würden im Krankenhaus behandelt.

Bei den Verletzungen handele es sich um Atemwegsreizungen, starken Husten und tränende Augen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Polizeisprecher sagte: «Wir hoffen, dass die Kinder nach der Untersuchung so schnell wie möglich zu ihren Eltern zurückkommen.»

Nach Angaben der Feuerwehr war es bei Wartungsarbeiten aus bislang unbekannter Ursache zum Austritt einer «Kleinstmenge des Chlorgas» gekommen. Die Lehrkräfte und die Badeaufsicht hätten einen stechenden Geruch bemerkt und daraufhin sofort die Kinder aus dem betroffenen Bereich evakuiert und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr fuhr daraufhin mit mehreren Einheiten zum Einsatzort.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren, nahmen Luft- und Wasserproben und befragten die Angestellten einer Spezialfirma für Schwimmbadtechnik, die die Wartungsarbeiten durchgeführt haben sollen. «Das Schwimmbad ist im Moment beschlagnahmt», sagte der Polizeisprecher. Gefahr für Anwohner und Passanten habe zu keiner Zeit bestanden.