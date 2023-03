Bei Twitter sind am Montag weitreichende technische Störungen aufgetreten. «Einige Teile von Twitter funktionieren derzeit möglicherweise nicht wie erwartet», schrieb der Twitter-Support auf der Kurznachrichten-Plattform.

Die technischen Probleme wurden offenbar von der durch mehrere Entlassungswellen personell stark geschrumpften Technik-Abteilung selbst verursacht. «Wir haben eine interne Änderung vorgenommen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte», heißt es in dem Tweet des Twitter-Supports.

Für etliche Anwenderinnen und Anwender erschienen die Inhalte auf der Website twitter.com noch wie üblich. Allerdings wurden in Tweets eingebettete Fotos und Videos nicht korrekt angezeigt. Bei Usern wie dem Netz-Aktivisten Markus Beckedahl funktionierten die Links in den Tweets nicht. Der Twitter-Support erklärte, man arbeite an der Beseitigung des Fehlers und werde ein Update veröffentlichen, wenn der Fehler behoben sei.