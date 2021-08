Berlin/Kabul vor 33 Minuten

Zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr in Kabul gelandet

Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag in Berlin.