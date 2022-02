Peking vor 13 Minuten

Winterspiele beendet: Olympische Flamme in Peking ist erloschen

Die olympische Flamme der Winterspiele in Peking ist erloschen. Zuvor hatte IOC-Präsident Thomas Bach die Spiele in der chinesischen Hauptstadt am Sonntagabend um 21.31 Uhr Ortszeit für beendet erklärt.