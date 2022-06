Cardiff vor 1 Stunde

Ukraine verpasst WM-Teilnahme nach 0:1 in Wales

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat die Weltmeisterschaften Ende des Jahres in Katar verpasst. Das Team von Trainer Oleksandr Petrakow verlor am Sonntag das Playoff-Finale gegen Wales in Cardiff mit 0:1 (0:1); die Waliser buchten damit das letzte europäische WM-Ticket, für die Ukraine war es das zweite Pflichtspiel seit der russischen Invasion.