Münster vor 1 Stunde

Tödliche Attacke am Rande von CSD Münster: Verdächtiger festgenommen

Im Fall der tödlichen Attacke gegen einen 25-Jährigen am Rande einer CSD-Versammlung in Münster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 20 Jahre alten Mann, teilte die Polizei Münster am Freitag mit.