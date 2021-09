Kabul vor 22 Minuten

Taliban geben Übergangsregierung in Afghanistan bekannt

Die militant-islamistischen Taliban haben einen Teil ihrer Übergangsregierung in Afghanistan bekanntgegeben. Demnach wird der wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund Premierminister, erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul am Dienstag.