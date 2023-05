Hiroshima vor 1 Stunde

Selenskyj für G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für den G7-Gipfel in Japan eingetroffen. Selenskyj landete am Samstag am Flughafen von Hiroshima, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders NHK zu sehen war.