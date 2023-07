Berlin vor 1 Stunde

Saison-Aus für Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo beendet wegen einer Verletzung vorzeitig ihre Saison und wird bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest ihren Titel nicht verteidigen können. Grund dafür sei ein «kleiner Muskelfaserriss am Oberschenkel», teilte ihr Management am Dienstag mit.