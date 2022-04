Leipzig vor 38 Minuten

RB Leipzig nach Sieg gegen Union Berlin im DFB-Pokal-Finale

RB Leipzig hat zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Halbfinale am Mittwochabend mit 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin durch und trifft im Endspiel am 21. Mai in Berlin auf den SC Freiburg.