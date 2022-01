Tübingen vor 1 Stunde

Palmer will nicht mehr für Grüne bei OB-Wahl in Tübingen antreten

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat der Grünen antreten. Er werde sich wegen des beginnenden Parteiausschlussverfahrens nicht am Nominierungsprozess beteiligen, teilte der Grünen-Politiker dem Stadtverband Tübingen in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.