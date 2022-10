Hannover vor 2 Stunden

Niedersachsens CDU-Chef Althusmann will Landesvorsitz abgeben

Nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen will sich Bernd Althusmann als Landesparteivorsitzender zurückziehen. Das kündigte der Wirtschaftsminister des Landes am Sonntagabend in Hannover an.