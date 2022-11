Abu Dhabi vor 1 Stunde

Hülkenberg wird Haas-Nachfolger von Schumacher in Formel 1

Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück und wird Nachfolger von Mick Schumacher beim US-Team Haas. Dies teilte der Rennstall am Donnerstag in Abu Dhabi mit.